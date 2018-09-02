Kazaya müdahale eden ilk yardım personeline çirkin saldırı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Yibitaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ahıska (39) idaresindeki otomobil sola dönüş yapmak isterken, aynı istikamete seyir halinde olan Ömer Koç (57) idaresindeki otomobil yandan çarptı.

Kazada, araç sürücüleri Mehmet Ahıska, Ömer Koç, Suzan Ahıska (34), Ülkü Beyza Ahıska (14), Hatice Koç (37) ve Elif Koç Tırpancı (28) yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerinde yaralılara müdahale eden 112 acil servis ambulansının şoförü 38 yaşındaki Ahmet T., bu sırada yoldan geçen araçtan inen ve sağlık ekiplerinin işlerine müdahale eden şahısların saldırısına uğradı.

BURNU KIRILDI

Darp edilen ve kanlar içinde kalan ambulans şoförü Ahmet T.'nin burnunun kırıldığı öğrenildi. Kendi acısını unutan Ahmet T., kazada yaralananları direksiyona geçip ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü ve ambulanstan inip yine yaralıları sedye ile hastanenin müdahale odasına taşıdı.

Yaralanan ambulans şoförü Ahmet T.'ye hastanede müdahale yapıldı. Ahmet T., kendisini darp edenlerden şikayetçi olurken, hayat kurtarmak isterken saldırıya uğradığını söyledi.

Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.