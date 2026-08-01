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Yerel Kazaya karışmamak için yaptığı manevradan yaralandı
Yerel

Kazaya karışmamak için yaptığı manevradan yaralandı

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Kazaya karışmamak için yaptığı manevradan yaralandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapan M.Ü.'nün (35) kullandığı otomobil refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Bursa-Yalova kara yolunda meydana geldi. Orhangazi geçişinde sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen seyir halindeki 2 otomobil çarpıştı. Bu sırada aynı yöne giden 06 GS 328 plakalı otomobilin sürücüsü M.Ü., kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapınca refüje çıkıp ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.Ü. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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