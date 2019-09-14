Kazaya karışan otomobil sürücüsünün kaçtığı tespit edildi

100 Karayolu, Maltepe ilçesi Altıntepe mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkartırken kazaya karışan bir başka otomobilin kaza yerinden kaçtığı tespit edildi.

Bir motosiklet iki otomobilin karıştığı kaza trafiği kitledi

Saat 23.00 sıralarında İstanbul trafiğinin ana damarlarından birisi olan D-100 Karayolu’nun Maltepe ilçesi bölümünde kalan Altıntepe mevkiinde meydana gelen kazada 1959 doğumlu Mustafa Oluz yönetimindeki 10 AKB 18 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 41 U 1255 plakalı motosiklete çarpmamak için hamle yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek suratlı bir şekilde önce motosiklete daha sonra yol kenarında ki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddeti ile sürücü koltuğunda sıkışan Oluz’u kaza yerine çağrılan itfaiye ekipleri kurtarırken kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü ve 60 yaşındaki Oluz ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kaza sonucu D-100 Karayolu Kartal istikameti bir saate yakın kitlenirken kaza yerindeki araç parçalarının temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri üçüncü bir araç tespit etti

Kaza yerinde hurdaya dönmüş bir otomobil ve hasar almış bir motosiklet bulunurken trafik polisleri yaptıkları çalışma sonucu kazaya üçüncü bir vesaitin karıştığını tespit etti. Kaza yerinde tamponunu düşüren sürücünün olay yerinden uzaklaştığını tespit eden ekipler sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken kazayla ilgilide soruşturma başlatıldı.

Görgü tanıkları kazayı anlattı

Kazaya tanık olan kişilerden birisi kaza anını şöyle anlattı, “Makas atıyorlardı birden adam takla atmamak için bariyerlere çarpıp takla attı. Ben bir kişi gördüm, durumunu ben de bilmiyorum” derken bir diğer görgü tanığı, “Motorcunun parmakları gitmiş galiba şoförün bişeyleri varmış gerisini bilmiyoruz, Allah yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.