Kazaya gülen kadın kavga çıkardı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin hafif çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan kadın yaralandı. Kazanın ardından otomobildeki kadın, kaza yerinde bulunan bir kadın arasında "Niye gülüyorsun" tartışması yaşandı.
Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi Barış Manço Parkı yanından Güllük Caddesi istikametine seyir halindeki Çetin A.'nın kullandığı otomobile, Alper T.'nin kullandığı motosiklet yandan çarptı. Motosikletin direksiyonu, otomobilin kapısına sıkışarak otomobille birlikte 6-7 metre giderken direksiyon, ön koltukta yolcu olarak bulunan Gülnaz A.'ın omuzundan yaralanmasına sebep oldu.
Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan ve kazayı yara almadan atlatan kadın ile kazayı seyreden başka bir kadın arasında "Neden gülüyorsun" tartışması yaşandı. Tartışma trafik ekibi ve vatandaşların araya girmeleriyle kavgaya dönüşmeden sonlandırıldı.