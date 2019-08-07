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Kazasız ve kolay kurban kesimi için ‘Ruef ve Mide Düğümü’ tekniği

Yozgat Veteriner Hekimler Odası, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçmek için ‘Ruef ve Mide Düğümü tekniği’’nin kurban kesiminde vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlayacağını belirttiler.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:36
Kazasız ve kolay kurban kesimi için ‘Ruef ve Mide Düğümü’ tekniği

Yozgat Veteriner Hekimler Odası, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçmek için ‘Ruef ve Mide Düğümü tekniği’’nin kurban kesiminde vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlayacağını belirttiler.


Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkan Yardımcısı Yusuf Canbolat ve Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Fatih Aydın Kurban Bayramı’nda kesim için kolaylık sağlayan ’Ruef ve Mide Düğümü’ tekniğinin nasıl uygulandığını kurbanlık hayvan üzerinde uygulamalı olarak anlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Fatih Aydın, kullanılabilecek 10 teknik arasındaki bu iki tekniğin en güvenli ve kolay teknik olduğunu, bu yöntemle kazaların önüne geçilebileceğini uygulamalı olarak anlatarak, “Kullanacağımız ‘Ruef’ tekniği sayesinde kurban kesecek vatandaşlarımız için daha kolay ve daha güvenli bir teknik. 7 metre uzunluğunda sağlam bir ip yardımıyla iki kişinin uyguladığı bir yöntemdir. İpin bir ucu önce kurbanlık hayvanın boynuzlarına bağlanıp sonra iki defa karnından ve sırtından geçirdikten sonra ipi geriye çekince hayvan kısa sürede kendiliğinden yatmaktadır. Bir diğer teknik ise ‘Mide Düğümü’ tekniği. Bu teknik boynuzsuz kurbanlıklar için kullanılan teknik. Yine 7 metre uzunluğundaki ipi hayvanın kafasından aldıktan sonra ön bacak aralarından geçiriyoruz. Daha sonra sırt kısmında ipi ters geçirdikten sonra arka bacaklarından alarak geriye doğru çekiyoruz. Bu teknikle kurbanlık hayvan hem rahat bir şekilde yatırılıp eziyet çekmemiş olur hem de çevresine zarar vermez" dedi.



Kurban almadan önce diş muayenesi yaptırın


Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkan Yardımcısı Yusuf Canbolat ise kurban bayramı öncesinde kurban alacak vatandaşların bazı hususlara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Hayvanın tüyleri parlak, bakışları net olmalı. Vücudunun herhangi bir yerinde yara yada yaralama olmaması gerekiyor. Boynuzların ve tırnaklarında kırık olmaması gerekiyor. Diş muayenesi sonucu yaşında bir sorun yok ise bu tür hayvanlar satın alınabilir. Gayet güvenilir bir şekilde tüketilebilir” dedi.



"Haysat mobil uygulamasını kullanabilirsiniz"


Canbolat, diş muayenesi yapılan hayvanlarda alt dişlerinin düşmesi halinde hayvanın 2 yaşını doldurduğu ve bu tür hayvanların kurbanlığa uygun olduğunu belirterek “Hayvan alır satarken her vatandaşımızın diş muayenesi yapamaya bilir. Bunun için hayvanın kulak küpe numaraları çok önemli. Bu yüzden her vatandaşımızın telefonuna indirebileceği ‘HAYSAT’ dediğimiz Hayvan Sağlığı Mobil Uygulaması ile küpe numaralarını girerek hayvanın yaşı, cinsi, ırkı, kimin üstüne olduğu, yada aşı geçmişi öğrenilebilir” dedi.


Hayvan Besiciliği yapan Yasin Şahin ise, 30 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptıklarını belirterek, “Şu an işletmemizde 200 büyükbaş hayvanımız bulunuyor. Bunun 100 adeti kurban için, 100 adeti ise kesim için besliyoruz. Bu yıl kurban satışları çok iyi gidiyor. Şuanda canlı hayvanda kilo başı 19-20 TL arasında satıyoruz. 5-7 kişilik kurbanlıkları ise 10 bin ile 15 bin lira arasında değerlendiriyoruz. Şu ana kadar 120 büyükbaş hayvan sattık” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:36
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