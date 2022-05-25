“Kazanım kavrama testleri” kitap haline getirilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakanlığın kapsamı genişletilen ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları, kazanım kavrama testleri ve tüm sınıf seviyeleri ile özel öğrencilere yönelik yardımcı kaynaklarla öğrencileri desteklemeye devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 5’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar eğitim alan öğrencilerin derste öğrendiklerini pekiştirmeleri amacıyla hazırlanan kazanım kavrama testlerinin uygulama başladığından bu yana büyük ilgi gördüğü ve bugüne kadar 350 milyon kez indirildiği kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kazanım kavrama testlerine gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

KitapLAR eylül ayında öğrencilere verilecek

Öğrencileri desteklemek için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Özer, şu bilgileri verdi: “Öğrencilerimizin derste öğrendiği konuları pekiştirmeleri için hazırladığımız kazanım kavrama testleri öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından büyük beğeni topluyor. Testlerin indirme sayısı, 350 milyona ulaştı. Saha ziyaretlerimizde gelen talepleri değerlendirdik ve kazanım kavrama testlerini de basılı olarak öğrencilerimize ulaştırma kararı aldık. Öğrencilerimizin büyük ilgi gösterdiği kazanım kavrama testleri kitap haline getirilerek eylül ayında öğrencilerimize gönderilecek.”