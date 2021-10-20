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Eğitim Kazanım değerlendirme sınavları ne zaman?
Eğitim

Kazanım değerlendirme sınavları ne zaman?

MEB kazanım değerlendirme sınavları ne zaman nasıl yapılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci yaklaşık bir buçuk yıl okullarından ayrı kaldı. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin durumlarını, seviyelerini ölçebilmek için kazanım değerlendirme sınavı yapacak. Peki, kazanım sınavları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 20:05:00 -
Kazanım değerlendirme sınavları ne zaman?

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci bir buçuk yıl yüz yüze eğitim yapamadı. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı 7,8, 11 ve 12. sınıflara kazanım değerlendirme sınavı yapacak. Peki, kazanım değerlendirme sınavları ne zaman?

Kazanım değerlendirme sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 81 il milli eğitim müdürlüklerine kazanım değerlendirme sınavlarına ilişkin yazı gönderdi. Söz konusu yazıda Ortaokul öğrencileri için Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden 25'er soru; lise öğrencileri için ise Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik için 30'ar, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden ise 15'er soruyla sınav yapılacak. Sorular il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince okul yönetimlerine teslim edilecek.

Konu hakkında detaylı bilgi geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

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