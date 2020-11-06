Kazanda banyo yapan şahsın ifadesi şaşırttı

Konya'daki bir süt toplama merkezinde çalışan şahsın, süt tankındaki görüntüleri infiale neden oldu. Skandal görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakanlık, "Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin yayınlamasının ardından Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, firmanın Meram ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan süt toplama merkezine giderek inceleme bulundu. Ergin, "İnsan sağlığını riske atan durumlardan dolayı faaliyetten men edilen firmaya, 13 bin 934 lira idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Var olan sütlerin imhasını ve işletme belgesinin iptalini de gerçekleştireceğiz" dedi.

Firma tarafından konu hakkında yapılan açıklamada ise, "Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup, kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş akdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır" denildi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre firma sahibi Ali Osman T. işçinin yıkandığı maddenin süt olmadığını öne sürdü. Ali Osman T., şöyle konuştu: "Bu şahsın içinde bulunduğu küçük tank süt için değil. Tesisi temizlemek amacıyla kullanılan, deterjan, solüsyon ve dezenfektanları içinde karıştırdığımız tank. Onun içinde temizlik malzemelerini karıştırıp, fayansları temizleriz. Biz de şok olduk. Bunun özellikle şirketi yıpratma amacıyla yapıldığını düşünüyoruz."

"Süt değil, deterjandı"

Soruşturma kapsamında, banyo yapan Uğur Turgut ile görüntüleri çekip paylaşan Emre Sayar polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, "O süt değildi, kazanları yıkadığımız deterjandı" dediği öğrenildi.Şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 185'inci 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir' maddesi kapsamında işlem yapılacak.