Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Kazanan Türkiye olabilir, Trump pes edecek!'

Adnan Akfırat, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarının Çin'e daha fazla ihracat yapabilmek açısından Türkiye için bir fırsat olabileceğini belirtti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:19
'Kazanan Türkiye olabilir, Trump pes edecek!'

Türk - Çin İş Geliştirme ve Dostluk  Derneği Başkanı Adnan Akfırat, AA muhabirine, Çin malı ürünlerin artık tüm gelişmiş  ülkelerin raflarında yer bulduğunu, giderek daha kaliteli üretim yapan bu  firmaların artık markalaşma sürecine girdiğini dile getirdi.
 
ABD'nin bu yükselişi durdurmak istediğini, gümrük duvarları koymaya  yönelik strateji geliştirdiğini, bu durumdan Türkiye'nin de olumsuz etkilendiğini  ifade eden Akfırat, ABD'nin Türk çeliğine getirdiği artı vergi yüküne dikkati  çekti.

ABD PES ETMEK ZORUNDA KALACAK
 
Çin'in aldığı önlemler sonucu ABD'nin geri adım atacağını tahmin  ettiklerini kaydeden Akfırat, "Çin'de bazı yayın organlarında 'Bizim planlı ve  merkezi bir ekonomimiz var. Çin halkı zorluklara dayanma gücüne sahip. ABD'nin  böyle bir imkanı yok. Bu savaşta ABD pes etmek zorunda kalacaktır. ABD'nin bir  derse ihtiyacı var ve biz bu dersi vereceğiz' gibi ifadeler yer alıyor." diye  konuştu.
 
Akfırat, Çin Ticaret Bakanlığının ABD ile müzakerelerden çekildiğine  işaret ederek, iki ülke arasındaki gerginliğin daha da süreceğini belirtti.
 
Bu kapsamda Çin'in ABD'den ithalatı azaltacağını ve İpek Yolu  üzerindeki ülkelerden ithalata öncelik vereceğini savunan Akfırat, şunları  kaydetti:

KAZANAN BİZ OLABİLİRİZ

"Türkiye açısından şöyle bir imkan çıkıyor; Çin ABD'nin bu  engellemesine diğer ülkelerden daha fazla ithalat yaparak cevap veriyor. Çin  dünyanın en büyük pazarı. Orada yaşayan yaklaşık 400 milyon kişi AB ülkelerindeki  insanların refahında yaşıyor. Türkiye tüketim ürünlerinde çok ciddi bir  potansiyele sahip. Kalitesi iyi, doğanın verdiği olanaklarla zengin, aynı zamanda  da Avrupa ve ABD'deki ürünlerden çok daha ucuz. ABD ürünleriyle kıyaslanabilecek  ürünler üreten en önemli ülke, Türkiye. Dolasıyla Türkiye'nin bu avantajı  kullanarak Çin pazarına bütün gücüyle girmesi lazım. Bu savaş Çin ile ABD  arasında ama kazanan biz de olabiliriz."
 
800 BİNDEN FAZLA ÇİNLİ TURİST BEKLENTİSİ
 
Çin'de 2018 yılının "Türk turizm yılı" ilan edildiğini hatırlatan  Akfırat, yılın ilk aylarından itibaren bunun rakamlara da yansıdığını söyledi.
 
Çin'in, ABD kaynaklarından değil, Türkiye'nin kendi oluşturduğu  kaynaklar yoluyla öğrenilmesi gerektiğine dikkati çeken Akfırat, "Ancak  Türkiye'nin Çin'deki tanıtımı biraz zayıf. Önce bunu halletmemiz lazım. Turizm  anlamında çok olumlu bir süreç başladığını söyleyebiliriz. Bu yıl 800 binin  üzerinde Çinli turist geleceğini tahmin ediyoruz. Bu anlamda turizm sektöründe  Çinli turistler için hazırlık yapmamız gerekiyor. Çin yemekleri, Çince bilen  rehberler gibi." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 12:19
  1. EKONOMİ
  2. Trump
  3. Çin
  4. ABD
  5. Türkiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
    1. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
    2. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
    3. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
    4. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
    5. Bursaspor hazırlıklara başladı
    6. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
    7. Timsah çalışmalara hemen başladı
    8. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
    9. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
    10. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
    11. Korkutan deprem! Antalya sallandı
    12. Kirpilere yerli kafes entegre edildi
    13. Terör örgütüne büyük darbe
    14. 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele..
    15. Sabiha Gökçen’den akıllı otopark hizmeti
    16. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ocakta..
    17. ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
    18. Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    19. Yıldız oyuncuya özel görev verildi!
    20. Lider Galatasaray'ın kritik 3..
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?