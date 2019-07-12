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Kazanan Samsun olacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in, il genelinde başlattığı Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları ilgi görüyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 20:16
Kazanan Samsun olacak

Sorunların tartışılıp projelerin anlatıldığı toplantılardan çıkan sonuçlarla Samsunlu vatandaşların verimli hizmetler alması hedefl eniyor. Samsun’un tüm ilçelerinde başlattığı Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları’nın 5’incisinde Tekkeköylü muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Muhtarlarımızla bundan böyle sık sık bir araya geleceğiz, toplantılar düzenleyip yatırımları, hizmetleri, projeleri, yapılması gerekenleri masaya yatıracağız. Birlikte düşünecek, birlikte hareket edip birlikte üreteceğiz. Böylece kazanan Samsun olacak” dedi.

TEKKEKÖY İÇİN ‘ALT YAPI’ HEDEFİ

Başkan Mustafa Demir, ‘Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları kapsamında Tekkeköy ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Talep ve önerileri dinleyen Demir, “Hedefi miz Tekkeköy’deki kırsal alt yapıyı önümüzdeki dönem tamamlamak” dedi. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da, ilçedeki eksikleri giderme noktasında yeni dönemde gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

‘HEDEF, ÖRNEK BELEDİYECİLİK’

Bütün muhtarların söz aldığı toplantıda dile getirilen sorunları ve eksiklikleri kurmaylarıyla birlikte not alan ve değerlendiren Başkan Demir, “Herkese istisnasız olarak söz veriyoruz. Samsun’un tüm ilçelerinde yaptığımız bu toplantılar sayesinde, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Türkiye’ye örnek bir belediyecilik kavramı içinde çok hayırlı işlere vesile olmayı hedefl iyoruz. Hizmet, yatırım ve gelecek noktasında hepimiz sorumluyuz“ ifadelerini kullandı

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 20:16
  1. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir

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