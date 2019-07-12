Sorunların tartışılıp projelerin anlatıldığı toplantılardan çıkan sonuçlarla Samsunlu vatandaşların verimli hizmetler alması hedefl eniyor. Samsun’un tüm ilçelerinde başlattığı Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları’nın 5’incisinde Tekkeköylü muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Muhtarlarımızla bundan böyle sık sık bir araya geleceğiz, toplantılar düzenleyip yatırımları, hizmetleri, projeleri, yapılması gerekenleri masaya yatıracağız. Birlikte düşünecek, birlikte hareket edip birlikte üreteceğiz. Böylece kazanan Samsun olacak” dedi.



TEKKEKÖY İÇİN ‘ALT YAPI’ HEDEFİ



Başkan Mustafa Demir, ‘Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları kapsamında Tekkeköy ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Talep ve önerileri dinleyen Demir, “Hedefi miz Tekkeköy’deki kırsal alt yapıyı önümüzdeki dönem tamamlamak” dedi. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da, ilçedeki eksikleri giderme noktasında yeni dönemde gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



‘HEDEF, ÖRNEK BELEDİYECİLİK’



Bütün muhtarların söz aldığı toplantıda dile getirilen sorunları ve eksiklikleri kurmaylarıyla birlikte not alan ve değerlendiren Başkan Demir, “Herkese istisnasız olarak söz veriyoruz. Samsun’un tüm ilçelerinde yaptığımız bu toplantılar sayesinde, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Türkiye’ye örnek bir belediyecilik kavramı içinde çok hayırlı işlere vesile olmayı hedefl iyoruz. Hizmet, yatırım ve gelecek noktasında hepimiz sorumluyuz“ ifadelerini kullandı