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Dünya Kazakistan’ı soyan yeğene tokat üstüne tokat
Dünya

Kazakistan’ı soyan yeğene tokat üstüne tokat

Yeniakit Publisher
2024-02-10 15:17:00 -
Kazakistan’ı soyan yeğene tokat üstüne tokat

Yolsuzluk suçundan 6 yıl hüküm giyen Kazakistan’ın eski lideri Nursultan Nazarbayev’in yeğeni Kayrat Satıbaldıulı’na ait 44,6 milyar (100 milyon dolar) tengeye daha el koyuldu. Yeğenden geri alınan para miktarı 1.1 milyar doları buldu.

 TAHSİN HAN 

Kazakistan Yolsuzlukla Mücadele Servisi, ülkenin eski lideri Nursultan Nazarbayev’in zimmetine büyük miktarda para geçirmekten altı yıl hapis cezasına çarptırılan yeğeni Kayrat Satıbaldıulı’dan 44.6 milyar tenge (98.6 milyon $) geri aldığını açıkladı.

44.6 MİLYAR TENGENİN İADESİ SAĞLANDI

Kurum, Konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kayrat Satıbaldıulı hakkında yürütülen ceza davalarının bir parçası olarak, yolsuzlukla mücadele servisi geçtiğimiz gün 44.6 milyar tengenin iadesini sağladı. Şu anda, devlete verilen zararı telafi etmek üzere fonlar Cumhuriyet bütçesine gönderilmiştir”

1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE MÜLK VE FON DEVLETE İADE EDİLMİŞTİ

Satıbaldıulı, Mart 2022’de Kazakhtelecom JSC’nin fonlarını büyük ölçüde zimmetine geçirdiği şüphesiyle gözaltına alınmış, aynı yılın eylül ayında Astana’daki 2 Numaralı Mahkemece suçlu bulunarak 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Aralık 2023’te Satıbaldıulı şartlı tahliye başvurusunda bulunmuş ancak mahkeme talebini reddetmişti.

Mahkeme, Haziran 2023’te Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yeğeninin eski eşi Gulmira Satıbaldıulı’yı da 400 milyon tenge’den fazla parayı zimmetine geçirmekten suçlu bularak sekiz yıl hapis cezasına çarptırmış ve 10 yıl boyunca ticari kuruluşlarda yönetici pozisyonunda bulunmasını yasaklamıştı.
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Yolsuzlukla mücadele servisi, daha önce Satıbaldıulı ve ortakları tarafından yasadışı yollardan elde edilen 464 milyar tengeden (1 milyar dolar) fazla mülk ve fonun devlete iade edildiğini bildirmişti.

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