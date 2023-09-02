Kazakistan'dan referandum kararı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin ilk nükleer santralini inşa edip etmeme kararını vermek için referanduma gidileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tokayev referandum tarihinin daha sonra belirleneceğini sözlerine ekledi.

Kazak hükümeti yeni enerji üretim kapasitesine duyulan ihtiyacı öne sürerek bu fikri uzun süredir tartışıyordu. Tesis için güneydoğu Almary bölgesinde planlanan bir yer bile şimdiden belirlenmiş durumda.

Santrali de Rusya'nın yapacağı düşünülüyor. Bunun için Rosatom şirketinin adı geçiyor.

Ancak bazı aktivistler, güvenlik kaygıları ile bu fikre karşı çıkıyor. Kazakistan tarihte Sovyetlerin nükleer silah test ettiği bölge oldu hep ve bu nedenle ülkede hala radyoaktivitesi yüksek olan kullanılamaz alanlar mevcut.

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Tokayev ise her iki bakış açısının da farkında olarak şunu söylüyor:

"Bir yandan dünyanın en büyük uranyum üreticisi olan Kazakistan'ın kendi nükleer enerji kapasitesine sahip olması gerekir. Öte yandan birçok vatandaşın ve bazı uzmanların nükleer santrallerin güvenliği konusunda endişeleri var."

Kaynak: Euronews