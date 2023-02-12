Kazakistan'dan maddi ve manevi inanılmaz destek! Türkiye'ye depremzedeler için çadır evi geliyor!

Kazakistan, hem maddi hem manevi desteğiyle merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Türkiye’nin acısını hafifletmeye çalışıyor. Kazakistan hükümeti, Türkiye’deki depremzedeler için 1 milyon dolar tahsis ederken, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği’nin Türk-Kazak İş İnsanları Birliği ile başlattığı kampanyada da üç günde 200 bin doların üzerinde bağış toplandı. Kazakistan ayrıca 41 kişilik arama kurtarma ekibi ve ekipmanlar gönderdi.

Düzgün inşa edilmiş bir yurt yazın soğutulup kışın ısıtılabilir ve bir saatten daha kısa sürede sökülüp kurulabilir. Yurtların içi ritüel bir öneme sahiptir; sağ taraf genellikle erkeklere, sol taraf ise kadınlara ayrılmıştır. Yurtlar ayrıca restoranlarda ve diğer kamu binalarında dekoratif bir motif olarak sıklıkla kullanılmaktadır.

Ayrıca KAZAKİSTANLI iş insanı Marat Mustafayev, deprem bölgesine toplanan yardımların nakliyesi için 2 dorsesi bulunan TIR'ı Kars'a gönderdi.

KAZAKİSTANLI iş insanı Marat Mustafayev, deprem bölgesine toplanan yardımların nakliyesi için 2 dorsesi bulunan TIR'ı Kars'a gönderdi. Yaklaşık 3 bin 191 kilometre yolculuktan sonra Kars'a ulaşan sürücü Narbek Durabayev, AFAD koordinasyon merkezinde yüklenen yardım malzemelerini alarak deprem bölgesine hareket etti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, 10 ilde yıkıma ve ölümlere neden oldu. Büyük bir felaketin yaşandığı deprem bölgesine yardımlar akın akın sürerken Kazakistanlı iş insanı Marat Mustafayev, 2 dorseli TIR'ı sürücüsüyle birlikte Türkiye'ye yardım malzemelerini taşımak için gönderdi. Kazakistan'dan hareket eden ve 3 bin 191 kilometre yolculuğun ardından Kars'a ulaşan sürücü Narbek Durabayev, AFAD koordinasyon merkezine gitti.TIR'a malzemelerin yüklenmesini bekleyen Narbek Durabayev, işlemin tamamlanmasının ardından deprem bölgesine hareket etti. Narbek Durabayev, "Türkiye'de gözyaşı varken biz günlerdir uyku uyumadık. Her zaman desteğe hazırız" dedi. TIR sürücüsü Narbek Durabayev'i yalnız bırakmayan Karslılar, desteği için teşekkür etti. (DHA)

Astana, Türk bayraklarıyla donatıldı

Başkent Astana’da ise binalar ve caddeler, Türkiye ile dayanışma göstergesi olarak Türk bayraklarıyla donatıldı. Astana’nın sembol yapılarından olan Nur Alem Expo Fuar Merkezi’nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtılırken caddelerdeki panolarda da Türk bayrağı dikkati çekti.

Bunun yanı sıra üst düzey Kazak yöneticileri, vatandaşlar ve buradaki diğer yabancı ülkelerin misyon şefleri de Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği ile Almatı ve Aktau’daki Başkonsolosluklarına taziye ziyaretinde bulunuyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakan Alihan İsmailov ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi de Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziye defterini imzaladı.

KAZAK ÇADIR EVLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Kazakların geleneksel evi, çeşitli kalınlıklarda keçe ile kaplanmış esnek bir söğüt ağacından oluşan bir çadır olan yurttur. Açık üstü, merkezi ocaktan çıkan dumanın dışarı çıkmasına izin verir; sıcaklık ve hava akımı, açıklığın boyutunu artıran veya azaltan bir kanatla kontrol edilebilir.