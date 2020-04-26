Kazakistan'daki orman yangını söndürüldü
NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın doğu bölgesindeki ormanlık alanda perşembe günü çıkan yangın kontrol altına alındı.
Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, yangının dün akşam söndürüldüğünü belirtilerek, yangından 3 bin 948 hektar alanın zarar gördüğü ifade edildi.
Doğu Kazakistan eyaletindeki Semey Devlet Ormanı'nda perşembe günü yerel saatle 15.00 sularında çıkan yangını söndürme çalışmalarına 100 araç ve 400 işçinin yanı sıra 2 helikopter katılmıştı.