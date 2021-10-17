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Dünya Kazakistan'da uçak kazası
Dünya

Kazakistan'da uçak kazası

Kazakistan'ın Almatı eyaleti bölgesinde yer alan Balkaş Gölü'nün güneyinde özel sefer yapan Cessna 182 tipi hafif motorlu uçağın kalkış sırasında düştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 15:37:00 -
Kazakistan'da uçak kazası

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 11.15'te meydana gelen kazada uçakta bir mürettebat ile bir yolcunun bulunduğu belirtildi.

Cessna 182 tipi hafif motorlu uçağın özel sefer yapmak için havalandığı sırada düştüğü aktarılan açıklamada, olayda yaralan veya ölen olmadığı, uçağın ise tamamen kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

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