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Dünya Kazakistan'da tansiyon yükseliyor! Nazarbayev’in heykelini yıkmaya çalıştılar
Dünya

Kazakistan'da tansiyon yükseliyor! Nazarbayev’in heykelini yıkmaya çalıştılar

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamma karşı başlatılan protestolar büyüyerek devam ediyor. Göstericiler, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in heykelini halat bağlayarak yıkmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 18:49:00 -
Kazakistan'da tansiyon yükseliyor! Nazarbayev’in heykelini yıkmaya çalıştılar

Kazakistan’ın Taldikorgan kentinde protestocular ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in heykelini halat bağlayarak yıkmaya çalıştı.

Kazakistan’da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapmasının ardından başlayan protestolar, hükümetin istifasına rağmen devam ediyor. Taldikorgan kentinde öfkeli protestocular, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in heykelini halat bağlayarak yıkmaya çalıştı. Protestocuları yatıştırmaya çalışan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise televizyondan yaptığı konuşmada, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığını eski lider Nursultan Nazarbayev’den devraldığını duyurdu.

Bazı bölgelerde OHAL yürürlükte

Dün protestoların şiddetini arttırmasıyla ülkenin en büyük kenti Almatı, petrol zengini Mangistau bölgesi ve başkent Nur-Sultan’da 2 hafta olağanüstü hal ilan edilmişti. Bu kapsamda Nursultan’da yerel saatle 23.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. Almatı’da dün yakıt fiyatlarındaki zammı protesto edenlere karşı göz yaşartıcı gaz kullanılan protestolarda 200’den fazla kişinin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Belediye binasını ateşe verdiler

Protestocular polisin müdahalesi öncesinde, "İhtiyarlar dışarı", "Hükümet istifa" şeklinde sloganlar atmıştı. Almatı’da protestocular bugün de belediye binasını ateşe verirken, Aktobe’de ise hükümet binasına baskın gerçekleştirdi.

Ayrıca bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde de Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul ederek Başbakan Yardımcısı Alihan Smailov’u geçici Başbakan olarak göreve atamıştı.

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