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Aktüel Kazakistan'da Semipalatinsk nükleer deneme sahasının kapatılmasının yıl dönümü
Aktüel

Kazakistan'da Semipalatinsk nükleer deneme sahasının kapatılmasının yıl dönümü

Yeniakit Publisher
2020-08-29 10:18:44 -
Kazakistan'da Semipalatinsk nükleer deneme sahasının kapatılmasının yıl dönümü

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 29 Ağustos 1991'de kapatılan Semipalantinsk nükleer deneme sahasında tehlikeli tesislerin güvenilir şekilde korunmasını sağlamak için çok seviyeli koruma sisteminin oluşturulduğunu bildirdi.

Tokayev, "29 Ağustos Semipalatinsk Nükleer Test Sahasının Kapatıldığı Gün" dolayısıyla halka hitap etti.

Semipalatinsk'teki nükleer testlerin halk arasında yüksek hastalık ve ölüm oranına, yakın bölgelerin radyoaktif kirlenmesine neden olduğunu belirten Tokayev, sahaya yakın bölgelerde yaşayan 1,5 milyon kişiden 500 bininin doğrudan radyasyona maruz kaldığını aktardı.

Tokayev, test sahasının kapatılmasından sonra nükleer denemelerden zarar görenlerin ve bölgenin sosyal rehabilitasyonunun devletin temel hedeflerinden olduğunu vurguladı.

Nükleer test sahasının bilimsel araştırmalar için tesis haline geldiğine işaret eden Tokayev, "Tehlikeli tesislerin güvenilir şekilde korunmasını sağlamak için çok seviyeli koruma sistemi oluşturuldu." dedi.

Tokayev, gelecek yıl sahanın 18,5 bin kilometrekare alanında kapsamlı ekolojik araştırma tesisi inşaatının tamamlanacağını aktararak, sahasının güvenliğini sağlayan bilimsel ve teknik çalışmaların dünyada eşi görülmemiş çalışma olmaya devam edeceği değerlendirmesine bulundu.

- Binlerce kişi zarar görmüştü

2. Dünya Savaşı'ndan sonra Kazakistan'ın Semipalatinsk nükleer deneme sahasında 1989'a kadar yapılan 450'den fazla nükleer denemenin 350'si yer altında, yaklaşık 100'ü yer üstünde gerçekleşmişti.

Yapılan nükleer denemeler sonucu binlerce kilometrekare alan radyasyonun etkisi altında kalmış, binlerce kişi zarar görmüştü.

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 29 Ağustos 1991'de nükleer test sahasını kapatma kararı almıştı.

Semipalatinsk'in kapatıldığı tarih olan 29 Ağustos, Kazakistan'ın önerisi üzerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 2010'da "Nükleer Denemelere karşı Uluslararası Gün" ilan edilmişti.

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