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Dünya Kazakistan'da ortalık karıştı
Dünya

Kazakistan'da ortalık karıştı

Hatırı sayılır derecede doğal gaz rezervi bulunan Kazakistan'da gelen akaryakıt zamlar ülkenin pek çok şehrinde halkın tepkisini çekti. Sokağa dökülen kalabalık ortalığı ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 05:00:00 -

Kazakistan'da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı fiyatlarına zam yapmasının ardından ülke genelinde birçok şehir ve kasabada halk sokaklara döküldü. Doğal gaz rezevlerinde dünyada 19. sırada bulunan ülkenin en büyük şehri Almatı, başkent Nursultan, Aktau, Aktöbe, Atırau, Oral, Kökşetav, Karagandı, Şımkent, Janaözen, Beyneu'da binlerce kişi yürüyüşe geçti.

İnternet bağlantısı kesildi

İzinsiz gösterilere karşı güvenlik güçlerinden müdahale gecikmedi. Almatı'da polis ana arterleri kordon altına alırken, kent merkezinde cep telefonu şebekeleri ve internet bağlantısı kısıldı. Kentte protestoculara biber gazı ve sersemletici bombalarla müdahalede bulunulurken, tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri belediye binası önünde barikat oluşturdu.

Hükümetin istifasını istediler

Polis, Almatı sokaklarında protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylar şiddetini arttırdı ve protestocular 1 polis aracını ateşe verdi. Ordunun sokağa indiği kentte protestocular, hükümetin istifasını talep etti. Cumhuriyet Meydanı'nda patlama sesleri duyulurken, bölgeyi yoğun duman sardı. Başkent Nursultan'da da protestoculara karşı gazlı müdahalede bulunuldu. Aktau'da askerin sokağa indiği görüldü.

Halk sakinleşmedi

Hükümet komisyonu Mangıstau bölgesinde doğal gaz fiyatının düşürüleceği ve litre fiyatının 50 tenge olarak belirleneceğini açıkladı. Ancak halk bu karara razı olmadığını, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bölgeye gelmesini istedi. Daha sonra bazı protestocular kararı açıklayan Başbakan Yardımcısı Yeralı Togjanov'ın etrafın sardı ve Tokayev'in gelene kadar kendisini bırakmayacaklarını ifade etti.

Halka çağrı yapıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev protestoculara hitaben yaptığı konuşmada itidal çağrısında bulundu. Tokayev, "Sizden bir kez daha sağduyulu olmanızı, içeriden ve dışarıdan provokasyonlara boyun eğmemenizi rica ediyorum. Hükümet istifa etmeyecek, ancak bir çatışmaya değil, karşılıklı güven ve diyaloğa ihtiyacımız var" dedi.

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