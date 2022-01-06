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Dünya Kazakistan'da mühimmat depoları yağmalandı
Dünya

Kazakistan'da mühimmat depoları yağmalandı

Kazakistan'da gaz fiyatlarını protesto için sokağa çıkan göstericiler, mühimmat depolarını yağmalayıp güvenlik güçlerini rehin aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 01:42:00 - 2022-01-06 01:45:53

Kazakistan’da Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolar, rejim karşıtı bir ayaklanmaya dönüştü.

Yaklaşık iki gündür süren protestolar nedeniyle Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümet, istifa etti. OHAL ilan edilen ülkede, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Mühimmat depoları yağmalandı

Bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin mühimmat depolarını, bankaları ve kamu binalarını yağmalayarak ele geçirdi.

Güvenlik güçlerini rehin aldılar

Bazı kentlerde silahlanan eylemciler, bazı güvenlik güçlerini de rehin aldı.

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