Kazakistan'da mühimmat depoları yağmalandı
Kazakistan'da gaz fiyatlarını protesto için sokağa çıkan göstericiler, mühimmat depolarını yağmalayıp güvenlik güçlerini rehin aldı.
Kazakistan’da Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolar, rejim karşıtı bir ayaklanmaya dönüştü.
Yaklaşık iki gündür süren protestolar nedeniyle Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümet, istifa etti. OHAL ilan edilen ülkede, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.
Mühimmat depoları yağmalandı
Bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin mühimmat depolarını, bankaları ve kamu binalarını yağmalayarak ele geçirdi.
Güvenlik güçlerini rehin aldılar
Bazı kentlerde silahlanan eylemciler, bazı güvenlik güçlerini de rehin aldı.