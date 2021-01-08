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Dünya Kazakistan’da idam cezası kaldırıldı
Dünya

Kazakistan’da idam cezası kaldırıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede ölüm cezasını kaldıran kanunu imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:24:00 -
Kazakistan’da idam cezası kaldırıldı

Tokayev, “Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokolü”ne ilişkin kanunu imzaladı. Yeni kanuna göre, bundan sonra idam cezası yerine müebbet hapis cezası uygulanacak.

Söz konusu kanunun, “ülkede savaş durumunda askeri nitelikte ağır suçları işlemekten suçlu bulunan kişiler” için geçerli olmayacağı da vurgulandı.
Kazakistan’da 2003’ten beri idam cezaları askıya alınmıştı.

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