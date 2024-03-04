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Dünya Kazakistan’da deprem!
Dünya

Kazakistan’da deprem!

Yeniakit Publisher
2024-03-04 18:11:00 -
Kazakistan’da deprem!

Kazakistan'ın güneyindeki Almatı kenti yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığının Sismik İstasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Almatı'nın 31 kilometre güneyi olan 6.1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 11.22'de meydana geldi.

Almatı'da sarsıntı anında uyarı sinyali verildi.

Almatı Acil Durumlar Departmanından yapılan açıklamada, sokağa dökülen kent sakinlerine paniğe kapılmamaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, herhangi bir can kaybının olmadığı, hasarla ilgili bilgi toplama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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Diğer yandan, deprem, komşu ülke Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de hissedildi.

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