  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kazakistan'a itidal çağrısı yapıldı
Dünya

Kazakistan'a itidal çağrısı yapıldı

Kazakistan'daki gösterilerle ilgili itidal çağrısı yapan Avrupa Birliği, göstericilerin şiddetten kaçınmasını, güvenlik güçlerinin de orantılı güç kullanmasını beklediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 20:26:00 -
Kazakistan'a itidal çağrısı yapıldı

Avrupa Birliği (AB), Kazakistan'daki gösterilerle ilgili itidal çağrısı yaparak göstericilerin şiddetten kaçınmasını, güvenlik güçlerinin de orantılı güç kullanmasını beklediklerini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Kazakistan'daki olaylarla ilgili açıklamasında, gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

Herkese itidalli davranma ve şiddetin artmasına yol açacak eylemlerden kaçınma çağrısında bulunan Massrali, halkın barışçıl gösteri hakkı bulunduğunu ancak şiddetten uzak durulmasını beklediklerini kaydetti.

Kazakistan makamlarına da barışçıl gösterilere saygı gösterilmesi, meşru güvenlik çıkarlarının savunulmasında da orantılı güç kullanılması çağrısı yapan Massrali, Kazakistan'ın basın özgürlüğü ile internette veya diğer mecralarda bilgiye erişimi içeren taahhütlerini yerine getireceğine inandıklarını ifade etti.

Kazakistan’daki durum

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların bazı bölgelere yayılması sonucunda başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne altın ne dolar! Uzman isim öyle bir yatırım aracının ismini verdi ki: Yakında çeyrek altının yerini alacak
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Uzman isim öyle bir yatırım aracının ismini verdi ki: Yakında çeyrek altının yerini alacak

Altın fiyatları ve dolar kuru merakla takip edilirken Para Piyasaları Uzmanı İslam'ten çok çarpıcı bir açıklama geldi. Memiş, gümüş fiyatlar..
Saadet Partisi bu hale mi düşecekti? Karamollaoğlu'nun yapamadığını Kübra Par yaptı
Medya

Saadet Partisi bu hale mi düşecekti? Karamollaoğlu'nun yapamadığını Kübra Par yaptı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun yapamadığını Habertürk yazarı Kübra Par yaptı ve ‘Kur’an kurslarına çağ dışı’ diyen CHP..
Gözlerinize inanamayacaksınız! Babadan oğula kebap arası uyuşturucu servisi
Yerel

Gözlerinize inanamayacaksınız! Babadan oğula kebap arası uyuşturucu servisi

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir uyuşturucu ticareti ihbarını değerlendiren polis, baskın yaptığı adrese gönderilen kebap dürümü içinde uyuşturu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay