Kazakistan'a itidal çağrısı yapıldı

Avrupa Birliği (AB), Kazakistan'daki gösterilerle ilgili itidal çağrısı yaparak göstericilerin şiddetten kaçınmasını, güvenlik güçlerinin de orantılı güç kullanmasını beklediklerini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Kazakistan'daki olaylarla ilgili açıklamasında, gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

Herkese itidalli davranma ve şiddetin artmasına yol açacak eylemlerden kaçınma çağrısında bulunan Massrali, halkın barışçıl gösteri hakkı bulunduğunu ancak şiddetten uzak durulmasını beklediklerini kaydetti.

Kazakistan makamlarına da barışçıl gösterilere saygı gösterilmesi, meşru güvenlik çıkarlarının savunulmasında da orantılı güç kullanılması çağrısı yapan Massrali, Kazakistan'ın basın özgürlüğü ile internette veya diğer mecralarda bilgiye erişimi içeren taahhütlerini yerine getireceğine inandıklarını ifade etti.

Kazakistan’daki durum

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların bazı bölgelere yayılması sonucunda başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.