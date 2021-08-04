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Gündem Kazakistan ve Türkiye, savunma alanında yeni işbirliği imkanlarını görüştü
Gündem

Kazakistan ve Türkiye, savunma alanında yeni işbirliği imkanlarını görüştü

Kazakistan ve Türkiye, radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma alanlarında yeni işbirliği imkanlarını görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 14:25:00 -
Kazakistan ve Türkiye, savunma alanında yeni işbirliği imkanlarını görüştü

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, iki ülke savunma bakanlıklarının yetkili temsilcilerinin katıldığı bildirildi.

Radyasyon, kimyasal ve biyolojik koruma alanlarının, Kazakistan ve Türkiye savunma kurumları arasında belirlenen yeni iş birliği alanları olduğuna işaret edilen açıklamada, "Taraflar, söz konusu alanda uzmanların eğitimi, muharebe eğitim süreci, birimlerin teknik donanımıyla ilgili perspektifleri ele aldı." ifadelerine yer verildi.

 

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