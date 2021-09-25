Kazakistan ve Türkiye aşı pasaportlarını onayladı
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Kovid-19 aşı pasaportlarının karşılıklı tanındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 22 Eylül’den itibaren Kazakistan’ın Türkiye, Macaristan, Kırgızistan, Gürcistan, Tayland, Moldova ve Moğolistan’ın yetkili devlet kurumları ile aşı pasaportlarının karşılıklı tanınmasına ilişkin notalar alışverişinde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, “Bundan sonra Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptıran ülkemiz ve adı geçen ülkelerin vatandaşları, aşı pasaportları temelinde PCR testi, izolasyon vb. gibi karantina kısıtlamalarına takılmadan devlet sınırlarını geçebilirler” ifadesine yer verildi.