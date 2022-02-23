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Teknoloji Kazakistan nükleer enerji için kolları sıvadı
Teknoloji

Kazakistan nükleer enerji için kolları sıvadı

Ham uranyum üretiminde dünyada birinci sırada yer alan Kazakistan'da, nükleer enerjiyi geliştirmek için araştırmalar yürütüldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 11:11:00 -
Kazakistan nükleer enerji için kolları sıvadı

Kazakistan Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji ve Sanayi Departmanı Başkanı Jaslan Kasenov, yaptığı açıklamada, ülkesinde nükleer enerjiyi geliştirmek için adımlar atıldığını söyledi.

Kasenov, "Şu anda Kazakistan, doğal ve iklimsel koşulları ve bunun çevre üzerindeki etkilerini dikkate alarak nükleer enerji geliştirilmesi araştırmaları yürütüyor." dedi.

Küresel reaktör tedarikçisi 6 firmanın teknolojilerini incelemek için aktif çalışma sürdürdüklerini kaydeden Kasenov, incelemelerin nükleer santrallerin güvenlik, reaktör referansı, kapasite ve maliyet kriterlerine göre yapıldığını dile getirdi.

Kasenov, Kazakistan'ın ham uranyum üretiminde dünyada ilk sırada yer aldığını vurgulayarak, "Ülkede nükleer enerjiyi geliştirmek için her türlü imkana sahibiz. Kendi nükleer yakıt üretimimizin yanı sıra uranyum izotop zenginleştirme hizmetlerine erişimimiz var." ifadesini kullandı.

Dünyada ve bölgede elektrik krizinin yaşandığına dikkati çeken Kasenov, 31 ülkede nükleer santral işletildiğini kaydetti.

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