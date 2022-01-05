Kazakistan karıştı! Türkiye ve Rusya'dan açıklama geldi

Mangistav bölgesinin Janaözen ve Aktau kentinde halk, pazar gününden başlayarak akaryakıt zammına karşı kent merkezlerindeki meydanlarda toplandı.

Protestocular, yeni zamlarla birlikte 120 tenge (0.27 dolar) seviyesine çıkan fiyatların 60 tengeye düşürülmesini talep etti.

Tokayev sükunet çağrısı yapmıştı

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, protestoların devam ettiği sıralarda Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Devlet Başkanlığı İdaresi çalışanlarının dahil edildiği Hükümet Komisyonu Aktau'da çalışmalarına başladı. Devlet Operasyon Merkezi de kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürüyor" demişti.

Ülkede istikrarın korunması için komisyona mevcut soruna ilişkin karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulma talimatı verildiğini kaydeden Tokayev, "Kolluk kuvvetlerine kamusal düzenin bozulmasının önlenmesi talimatı verildi. Göstericiler, sorumluluk bilinciyle hareket etmeli ve diyaloğa hazır olduklarını göstermeli" ifadelerini kullanmıştı.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Tokayev'in talimatıyla Mangistav bölgesindeki sosyo-ekonomik durumun gözden geçirilmesi için bir hükümet komisyonu kurmuştu.

Kazakistan Rekabet Koruma ve Geliştirme Kurumu da, benzin istasyonu sahiplerinin fiyat düzenlemeleriyle ilgili soruşturma yürütüyor.

Hükümet istifa etti

Kazakistan'da Devlet Başkanı Tokayev, yayınladığı kararnameyle hükümetin istifasına onay verdi.

Bu doğrultuda, kabine üyelerinin yeni hükümet göreve başlayana kadar görevini sürdürmesi kararlaştırıldı.

Kararnameye göre, Başbakan'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Yardımcısı Alihan Smayilov'a devredilecek.

Ülkede hükümete, 25 Şubat 2019'dan bu yana Askar Mamin başkanlık ediyordu.

OHAL ilan edildi

Kazakistan İçişleri Bakanlığı ise, 200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başkent Nursultan, Mangistau eyaleti ve Almatı şehrinde OHAL ilan edildi.

Rusya ve Türkiye'den açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kazakistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Kazakistan'da 2-3 Ocak 2022 tarihlerinde başlayan ve bu sabah Hükümetin istifasıyla sonuçlanan protesto eylemlerini yakından takip ediyoruz.

Dost Kazakistan'ın istikrarına önem atfediyoruz. Temennimiz, kardeş Kazak halkının barışı ve huzurudur. Kazakistan yönetiminin bu krizin üstesinden geleceğine yönelik inancımız tamdır. Kazakistan halkının sağduyusuna güveniyor ve olayların en kısa sürede yatışmasını temenni ediyoruz.

Olaylarda güvenlik güçleri dahil yaralanan Kazak kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz."

Açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov ise, Kazakistan yönetiminin kendilerinden yardım istemediğini belirterek, "Dostlarımızın kendi iç meselelerini çözeceğine inanıyoruz. Dışarıdan müdahale edilmemesi önemli" dedi.