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Dünya Kazakistan, Avrupa’ya rest çekti! Rusya yaptırımları bizi bağlamaz
Dünya

Kazakistan, Avrupa’ya rest çekti! Rusya yaptırımları bizi bağlamaz

Yeniakit Publisher
2024-08-16 14:11:00 -
Kazakistan, Avrupa’ya rest çekti! Rusya yaptırımları bizi bağlamaz

Kazakistan Başbakan Yardımcısı, Batı’nın Rusya’yı hedef alan yaptırımlarının ülkedeki şirketlerin ticaret yapmasını engelleyerek zarar etmelerine yol açtığını ve Rusya’daki yerlerinin rakipleri tarafından işgal edildiğini söyledi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Jumangarin, Rusya karşıtı yaptırımlara özellikle Kazak şirketlerinin çıkarlarını etkiliyorsa körü körüne uymayacaklarını söyledi.

Bloomberg‘e mülakat veren Jumangarin, ülkesinin özellikle çift amaçlı olabilecek bilyalı rulmanların satışına yönelik yasağa katılmadığını anımsattı.

Yerli bir fabrikanın bunları geleneksel olarak sadece Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği’nde kullanılan bir spesifikasyona göre ürettiğini kaydeden Jumangarin, “Üreticilerimizin ticaretten men edilmesine izin vermeyeceğiz,” ifadesini kullandı.

Bununla birlikte Jumangarin, ülke Batı yaptırımlarının etkilerine ‘dayanamayacağı’ için temel kısıtlamaları yerine getirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı, daha önce ABD’nin yaptırım listesine eklenen Kazakistanlı şirketlerin halihazırda kapatılma sürecinde olduğunu vurguladı.
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Bloomberg, Kazakistan’da daha önce Batı’nın kısıtlamalarına açıktan meydan okunmadığını ve ülkenin yaptırımlara katılmasa da tüm ticari kısıtlamalara uymaya çalıştığını belirtti.

Jumangarin, Rusya’nın mallara erişimini sınırlamayı amaçlayan bazı tedbirlerin Kazakistan’a orantısız bir şekilde zarar verdiğini ve Batılı hükümetlerin maliyetleri dengelemek için çok az şey yaptığını dile getirdi.

Yetkili, yüzde 40’ı Kazakistan’a ait olan madencilik şirketi Eurasian Resources Group’u örnek olarak gösterdi: Rusya’nın belirli cevher türlerini yasaklamasının ardından şirket büyük kayıplar yaşamaya başladı.

Aynı zamanda, eski en büyük Rus müşterisi yerli tedarikçilere geçti ve bu da karını artırdı.

Jumangarin, “Kısıtlamalar olmasaydı, karlar Kazakistan’da kalacaktı. Bunun yerine şimdi yaptırım uyguladığınız ülkelere gidiyor,” diye konuştu.

Batılı ülkeler Ukrayna’daki askeri müdahalenin başlamasının ardından Rusya’ya karşı sert yaptırımlar uygulamaya başladı.

İhracat kısıtlamaları ve büyük banka ve şirketlere yönelik yaptırımlara ek olarak Batı, Rusya Merkez Bankası’nın 300 milyar dolarlık varlığını dondurdu.

Moskova, Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımları gayri meşru olarak değerlendiriyor ve bunların Ukrayna’daki askeri harekatın gidişatını etkilemeyeceğini belirtiyor.

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