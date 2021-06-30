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Aktüel Kazada yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı
Aktüel

Kazada yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 20:57:00 -
Kazada yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı.

Edinilen bilgiye göre, G.D. idaresindeki 22 FB 261 plakalı hafif ticari araç ile G.K'nin kullandığı 22 RH 789 plakalı otomobil, Kılıç köy çıkışında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile B.A, S.A, R.A, A.C. ve M.Y.U. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada yaralılardan birinin kopan parmağı olay yerindekiler ve jandarma tarafından bir süre arandı ancak neticeye ulaşılamadı.

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