  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 19:01:45 -
Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.


Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Saraçoğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Köz (51) idaresindeki HH 753 H çekici ve BA 613 L dorse plakalı tır direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu makaslama yaparak yoldan çıkıp su kanalına girdi. Kazada yaralanan tır sürücüsü Nihat Köz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Nihat Köz’ün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun’dan kalkan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Kavak Devlet Hastanesi yanına inerek yaralı sürücüyü alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı