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Gündem Kazada yaralanan polis memurundan acı haber
Gündem

Kazada yaralanan polis memurundan acı haber

Siirt'te trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Mustafa Demircioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 22:53:00 -
Kazada yaralanan polis memurundan acı haber

Siirt’in Eruh ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Mustafa Demircioğlu, hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Bayramlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DCM 576 plakalı otomobil ile 01 ABL 652 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Eruh İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Mustafa Demircioğlu (31), Yemlihan Teğin ve Azat Teğin yaralandı.

Polis memuru hastanede hayatını kaybetti

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan polis memuru Mustafa Demircioğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şehit olan polis memuru için yarın İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenecek.

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