  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Samsun’da hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 17:05:42 -
Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Samsun’da hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Kozluk mevkisinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hami Agay idaresindeki 34 NVF 03 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü birlikte Selma (52), Nazmiye Agay (83) ve Hamdi Agay (54) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Nazmiye Agay yolda hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı