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Gündem Kazada vefat etmişti: Polis memuruna son görev
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Kazada vefat etmişti: Polis memuruna son görev

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Kazada vefat etmişti: Polis memuruna son görev

Tunceli'de geçirdiği kaza sonrası hastanede vefat eden polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan, memleketi Elazığ'da düzenlenen tören sonrası defnedildi.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan (37), Tunceli-Elazığ kara yolundaki Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmişti.

Tunceli'de düzenlenen resmi törenin ardından genç polisin Türk bayrağına sarılı naaşı, karayolu ile memleketi Elazığ'a getirildi.

Polis memuru Beyarslan için Elazığ merkezde bulunan Bölge Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına il protokolü, emniyet teşkilatı mensupları, askeri erkan, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Beyarslan'ın naaşı, dualar eşliğinde Aşağı Demirtaş köyünde toprağa verildi.

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