  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Körfez Hattında Hareketli Saatler: Suudi Arabistan'a İHA Yağmuru! İspanya Başbakanı Sanchez'in Türklere selamı var Savaş Piyasaları Vurdu: ABD’de Pompa Fiyatları Şahlandı! Nereden nereye! Trump, ABD'yi kuran dev Avrupa ülkesini tehdit etti! Baltalimanı'nda Korku Dolu Anlar: Hastanede Yangın Paniği! Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstahlık! Trump’ın Gözü Yine Nükleer Tesislerde: Kirli Plan Deşifre Oldu! İşte İran Savaşında Geberen Siyonist Sayısı: İşgalci Ordu Bozguna Uğradı! Tahran’dan Esir Asker İddiası, Washington’da Panik: ABD kayıplarını gizliyor mu? İsrail'e giden bombaları üreten şirket Türk çıktı! Protesto edilecek
Yerel Kazada tampona sıkışan tilkiyi itfaiye kurtardı
Yerel

Kazada tampona sıkışan tilkiyi itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kazada tampona sıkışan tilkiyi itfaiye kurtardı

Batman’da köy yolunda seyreden bir aracın aniden önüne çıkan tilki, aracın çarpması sonucu tampona sıkıştı. Tampondan kurtulamayan hayvan itfaiye ekiplerince kurtarılarak veterinere teslim edildi.

Batman merkeze bağlı Diktepe köyü mevkiinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, aniden yola çıkan bir tilkiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tilki, aracın ön tampon kısmına sıkışarak mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, olay yerine kısa sürede Batman Belediyesine bağlı itfaiye ve veteriner ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından tilki, sıkıştığı yerden zarar görmeden çıkarıldı. Kurtarılan tilki, gerekli tedavi ve kontrollerinin yapılması amacıyla belediye bünyesindeki veteriner hekimlere teslim edildi.

Kazada otomobilde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23