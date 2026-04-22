Kazada ölen 2 ABD’li gizli operasyondan dönen CIA ajanı çıktı, Meksika karıştı!
Meksika'nın kuzeyinde pazar günü meydana gelen şüpheli bir araba kazasında ölen 4 kişiden ikisinin CIA ajanı olduğunun ortaya çıkması ülkeyi karıştırdı. ABD basını ajanların gizi bir operasyondan döndüğünü yazarken Meksika Devlet Başkanı operasyondan haberinin olmadığını açıkladı. Üstelik araba kazası da şüpheli bulundu.
Meksika'nın Chihuahua eyaletinde pazar günü meydana gelen trafik kazasında ölen iki Amerikalının "gizli görevdeki" Merkezi İsithbarat Teşkilatı (CIA) ajanları olduğu iddia edildi. Amerikan gazetesi New York Times'ın haberine göre iki Amerikalı ve iki Meksikalı görevli, dağlık bir bölgedeki yasa dışı metamfetamin laboratuvarlarının hedef alındığı operasyonun dönüşünde şüpheli bir araba kazası sonrası hayatını kaybetti.
DEVLET BAŞKANI HABERİMİZ YOK
Operasyonun Meksika Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütüldüğü belirtilirken Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise söz konusu operasyondan haberdar olmadıklarını belirterek olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı. Sheinbaum ABD ile istihbarat paylaşımı yapıldığını kabul etmekle birlikte sahada ortak operasyon yürütülmediğini savundu.
HÜKÜMET İZNİYLE MÜMKÜN
Meksika yasalarına göre yabancı güvenlik güçlerinin ülkede doğrudan faaliyet yürütmesi için hükümetin izni gerekiyor. Federal onay olmadan yerel düzeydeki faaliyet anayasanın ihlali olarak görülüyor. Sheinbaum yönetimi daha önce ABD'nin sahada aktif rol oynamasına karşı çıkarak operasyonların Meksika güçleri tarafından yürütülmesi gerektiğini savunmuştu.
