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Spor Kazada iki ayağını kaybeden bisikletçinin hedefi milli takım
Spor

Kazada iki ayağını kaybeden bisikletçinin hedefi milli takım

Bursa'da geçirdiği kaza sonucu ayaklarını kaybeden ve 2 protez bacağıyla bisiklet yarışlarına katılan Barış Asa, milli takıma yükselip Türkiye'yi uluslararası yarışlarda temsil etmek istiyor - Sporcu Barış Asa: - "Türkiye'de çift ayak protezle yarışan tek sporcuyum. Bundan sonra hedefim milli takımla bayrağımızı dalgalandırmak" - "2024 Olimpiyatları'na katılma şansım olursa ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:10:39 -
Kazada iki ayağını kaybeden bisikletçinin hedefi milli takım

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçirdiği kaza sonucu iki ayağını kaybeden 35 yaşındaki Barış Asa, protez bacaklarıyla katıldığı yarışlarda azmiyle örnek oluyor.

Bursa'da eczacılık yapan ve 2 yıl önce bisikletinin tekerleğini tamir ettiği sırada otomobilin çarpması sonucu ayaklarını kaybeden Barış Asa, protez bacaklarıyla işine ve spora devam ediyor.

Hayata küsmeyerek bisiklet kullanmaya devam eden lisanslı bisiklet sporcusu Barış Asa, son 2 yılda 25 ilde düzenlenen bisiklet yarışlarına katıldı.

Barış Asa, milli takıma seçilip Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmeyi hedefliyor.

Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışları için Tekirdağ'a gelen Barış Asa, AA muhabirine, bisiklet sürmeyi çok sevdiğini ve bu tutkusundan vazgeçemediğini söyledi.

Yaklaşık 6 yıldır bisiklet kullandığını ifade eden Barış, "Uzun süredir yarışlara katılıyordum. Trafik kazası sonucu bacaklarımı kaybettim ve 2 yıldır protez bacaklarımla yarışlara katılıyorum. Asla pes etmedim, asla vazgeçmedim ve MTB (dağ bisikleti) yarışlarına katılmaya devam ettim. Yarışlarda insanlardan aldığım tepkiler çok güzel. Herkes yarışlarda beni yürekten destekliyor. Ben de bu şekilde yarışmaktan çok keyif alıyorum." diye konuştu.

Barış Asa, protez bacaklarla yarışmanın zor olduğunu ancak iyi adapte olduğunda bunun üstesinden geldiğini anlatarak, "Kaza öncesindeki performansımın yüzde doksanını yakalamış durumdayım. Daha iyi çalışarak performansımı geliştirmek istiyorum. Katıldığım paralimpik yarışları genellikle birincilikle bitiriyorum. Milli takım ve olimpiyat seviyesinde olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum. Amacım ileride ülkemi uluslararası yarışlarda temsil etmek." ifadelerini kullandı.

İnsanın istedikten sonra her şeyi başarabileceğini dile getiren Barış Asa, şunları kaydetti:

"Engeli olanlar işlerini, sporlarını yapabilir. Durumları ne olursa olsun buna üzülmemeleri gerekiyor. Türkiye'de çift ayak protezle yarışan tek sporcuyum. Bundan sonra hedefim milli takımla bayrağımızı dalgalandırmak. Bu sene kaçırdım ama inşallah 2024 Olimpiyatları'na katılma şansım olursa ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Nerede yarış olursa oraya gidiyorum. Bütün yarışlara katılmaya çalışıyorum."


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