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Yerel Kazada araçtan düşen bebek hayatını kaybetti
Yerel

Kazada araçtan düşen bebek hayatını kaybetti

Antalya'da kaza yapan araçtan düşen 1 yaşındaki bebek yola düşerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 17:26:00 -
Kazada araçtan düşen bebek hayatını kaybetti

Antalya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüje çıktı daha sonra ise karşı şeride geçti. Bu sırada otomobilde bulunan 1 yaşındaki bebek, araçtan düşerek hayatını kaybetti.

Kaza, Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; S.K.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün kontrolünden çıktıktan sonra refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Araçta bulunan 1 yaşındaki Yağmur Naz U., çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak yola düştü.

Bebek hayatını kaybetti

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yağmur Naz'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cenaze, işlemlerinin ardından aile tarafından teslim alındı.

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