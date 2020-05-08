Kaza yapan tır Karadeniz sahil yolunu trafiğe kapattı

Karadeniz Sahil Yolu Trabzon şehiriçi geçişi havalimanı mevkiinde yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır sahil yolunu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Rize istikametinden Giresun istikametine hareket eden 33 DDS 85 plakalı sürücüsü tespit edilemeyen tır, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kavşağında bulunan viyadüklerde yerlerinde ıslak olmasıyla birlikte kaza yaptı. Meydana gelen kazada tır şoförü bariyerlere çarpıp dururken, dorse kısmı ise yolda kaldı. Sahil yolu bir süre kapalı kalırken, yolun geliş ve gidiş güzergahları daha sonra kontrollü bir şekilde verilmeye başlandı. Kaza da çan kaybı meydana gelmezken, yaşanan kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.