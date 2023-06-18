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Yerel Kaza yapan şoför 1 saatte anca kurtarıldı
Yerel

Kaza yapan şoför 1 saatte anca kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-18 15:34:00 -
Kaza yapan şoför 1 saatte anca kurtarıldı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde freni boşalarak şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü, kabinde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile kurtarılabildi.

Kaza, İhsangazi ilçesi Kırcan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin A. idaresindeki taş yüklü hafriyat kamyonunun rampa aşağı seyir halindeyken freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan hafriyat kamyonu şarampole devrildi.

Kazada kabinde sıkışan Metin A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Metin A.'yı sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı.

Yaralı sürücü ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile kabinden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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