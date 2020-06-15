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Aktüel

Kaza yapan otomobili kaldırırken çamura saplanan çekiciyi itfaiye çıkardı

Kazada yaralanan otomobildeki 3 kişi Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:26:32 -
Kaza yapan otomobili kaldırırken çamura saplanan çekiciyi itfaiye çıkardı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan otomobili kaldırırken çamura saplanan çekiciyi itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı, kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Batuhan E. idaresindeki 81 AAR 092 plakalı otomobil, Sakarya'nın Hendek ilçesi geçişinde refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçtaki sürücü ve 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Çekici çamura saplandı

Kaza yapan otomobili bulunduğu yerden kaldırırken çekici çamura saplandı.

Polis, yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri, çekiciyi saplandığı çamurdan çıkarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çekici, halat yardımıyla itfaiye aracıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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