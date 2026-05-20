Kaza sonrası çarptıkları aracın sürücüsünü döven 4 maganda tutuklandı

Olay, Nurdağı ilçesi otoyol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kamyonet sürücüsü H.K. ile otomobil sürücüsü Ö.A. arasında maddi hasarlı trafik kazası sonrası tartışma yaşandı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, otomobil sürücüsü Ö.A. ile araçta bulunan 3 şahsın kamyonet sürücüsü H.K.‘yı darp ettikleri ve olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Darp sonucu yaralanan H.K. isimli şahıs ise 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi.

Olay sonrası çalışma yapan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Ö.A. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.F.C., E.Ç. ve C.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.