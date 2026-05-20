Bütün köy sulara gömüldü! Minarenin ucu kaldı!
Bütün köy sulara gömüldü! Minarenin ucu kaldı!

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Karakurt Barajı’nın su seviyesi yüzde 100 doluluğa ulaşınca yıllardır süren değişim artık tamamen görünür hale geldi.

Bir zamanlar yüzlerce insanın yaşadığı eski köy sular altında kalırken, geriye yalnızca cami minaresinin sivri ucu kaldı. Suların ortasında yükselen minare görüntüsü hüzünlü bir tablo oluştururken, köyde yaşanan ilginç bir olay da dikkat çekti. Baraj gölü üzerinde çekim yapan dronu ilk kez gören yaşlı bir vatandaş, cihazı anlamaya çalışırken kısa süre sonra eline aldığı taşı drona doğru fırlattı. O anlar kameralara yansıdı.

Karakurt Baraj Gölü’nde doluluk oranının yüzde 100’e ulaşmasının ardından kontrollü su tahliyesine başlandı. Tahliyeyle birlikte eski yerleşim alanları tamamen sular altında kalırken, köyden geriye sadece minarenin üst kısmı kaldı. Havadan görüntülenen bölge, adeta geçmişin suyun altında kaybolduğu bir manzara sundu.

"Eskiden köyden çocuk sesleri yükselirdi" Karakurt köyünde eskiden çocuk seslerinin yükseldiğini ifade eden Ahmet Can Çetinkaya, "Eskiden Karakurt köyünde evler vardı, çocuklar vardı, çocuk sesleri gelirdi. Artık bakarak geçmişimizi hatırlıyoruz. Camimiz suyun altında sadece uzaktan bakıyoruz ve geçiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, dron ile çekilen görüntülerde; evlerin bulunduğu alanların tamamen göle dönüştüğü, minarenin ise suyun ortasında tek başına yükseldiği görüldü. Bölge sakinleri, yıllarca yaşadıkları köyün bu hale gelmesini buruk bir şekilde izlediklerini söyledi.

Barajın enerji üretimi ve su yönetimi açısından bölgeye önemli katkı sunduğu belirtilirken, özellikle minarenin su üstünde kalan kısmı ile drona taş atan vatandaşın görüntüsü dikkat çekti.

