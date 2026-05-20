  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK açıkladı: İşte en erken ve en geç evlenen iller! Sadece sabahları aç karnına tüketin! Zerdeçal çayı tarifi nasıl yapılır? Bu çay öyle bir şey yapıyor ki... İngiliz adam bütün vücudunu dövmelerle kapladı: Rekor kırdı! Yıllar öncesi yapılan çalışma yeniden gündeme geldi Gazze’de ateşkese rağmen şehit sayısı artıyor İngiltere'de skandal: Championship play off finali çıkmazı! Acun Ilıcalı takımı için görüşüyor
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Çaya 1 dilim limon sıkarsanız... Demir emilimini dengelemeye yardımcı olur! 5 yararı, püf noktaları
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çaya 1 dilim limon sıkarsanız... Demir emilimini dengelemeye yardımcı olur! 5 yararı, püf noktaları

Günün her anında keyifle tükettiğimiz, sohbetlerimize eşlik eden siyah çayın içine bir dilim limon eklerseniz bakın vücudunuz için neler elde ediyorsunuz...

#1
Foto - Çaya 1 dilim limon sıkarsanız... Demir emilimini dengelemeye yardımcı olur! 5 yararı, püf noktaları

Günün her saati keyifle tükettiğimiz, sohbetlerimizin ortağı siyah çay, içerdiği antioksidanlar sayesinde zaten kendi başına oldukça yararlı bir içecek. Ancak bu geleneksel lezzeti çok daha güçlü bir sağlık iksirine dönüştürmenin oldukça basit ve etkili bir yolu var: İçine bir dilim taze limon sıkmak!

#2
Foto - Çaya 1 dilim limon sıkarsanız... Demir emilimini dengelemeye yardımcı olur! 5 yararı, püf noktaları

Birçok kişi çaya limonu sadece aroma vermesi veya çayın sertliğini alması için eklese de bilimsel araştırmalar bu küçük dokunuşun vücut için tam bir şifa kaynağı olduğunu gösteriyor. Limondaki yüksek C vitamini ile çaydaki yararlı bileşenler birleştiğinde, birbirlerinin etkisini katlayarak artırıyor. Peki, her gün severek içtiğimiz çaya 1 dilim limon sıkmanın yararları nelerdir? İşte düzenli tüketimde vücudunuzda fark oluşturan 5 önemli neden...

#3
Foto - Çaya 1 dilim limon sıkarsanız... Demir emilimini dengelemeye yardımcı olur! 5 yararı, püf noktaları

ÇAYA LİMON SIKMANIN VÜCUDA 5 YARARI! 1. Demir Emilimini Maksimuma Çıkarır. Siyah çayın içinde bulunan "tanen" isimli maddeler, yemeklerden aldığımız demirin vücut tarafından emilmesini zorlaştırabilir. Bu durum özellikle kansızlık (anemi) problemi yaşayanlar için bir dezavantajdır. Ancak çaya sıkacağınız 1 dilim limon, içerdiği yoğun C vitamini sayesinde tanenlerin bu olumsuz etkisini bloke eder ve bitkisel demirin vücutta emilmesini ciddi oranda kolaylaştırır. Çaya 1 dilim limon sıkmak, içerdiği tanenler nedeniyle vücudun demir emilimini zorlaştıran çayın bu olumsuz etkisini dengelemeye yardımcı olur. Limondaki C vitamini demir emilimini kolaylaştırır, antioksidanları korur ve bağışıklığı destekler. Detayları Milliyet haberinden inceleyebilirsiniz. 2. Antioksidan Gücünü Katlar. Çay, serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidanlar açısından zengindir. Limonun asidik yapısı, çaydaki bu antioksidanların sindirim sisteminde parçalanmasını önler. Böylece vücudunuz çaydan alacağı antioksidanı yaklaşık 4-5 kat daha fazla emer. Bu da hücrelerinizin yenilenmesine ve yaşlanma etkilerinin gecikmesine yardımcı olur.

#4
Foto - Çaya 1 dilim limon sıkarsanız... Demir emilimini dengelemeye yardımcı olur! 5 yararı, püf noktaları

3. Bağışıklık Sistemini Çelik Gibi Yapar! Özellikle mevsim geçişlerinde, kış aylarında veya halsiz hissettiğiniz anlarda limonlu çay tam bir kurtarıcıdır. C vitamini yönünden zengin limon ile çayın birleşimi, bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun enfeksiyonlara, grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarına karşı direncini artırır. Ayrıca boğazı yumuşatarak öksürüğü hafifletir. 4. Sindirimi Rahatlatır ve Metabolizmayı Hızlandırır Ağır bir yemekten sonra içilen limonlu çay, mide asidini dengelemeye yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır; şişkinlik ve gaz şikâyetlerini azaltır. Limonun arındırıcı (detoks) etkisi sayesinde vücuttaki toksinlerin atılması kolaylaşırken, metabolizma da daha canlı çalışmaya başlar. Bu yönüyle kilo kontrolü sürecindekiler için de harika bir alternatiftir. 5. Cilde Doğal Bir Parlaklık Kazandırır! İçeriden gelen sağlık, doğrudan cildinize yansır. Limonlu çay tüketmek, kanı temizlemeye ve vücuttan ödemi atmaya yardımcı olur. C vitamini kolajen üretimini desteklediği için, düzenli olarak limonlu çay içen kişilerin cildi zamanla daha parlak, canlı ve pürüzsüz bir görünüme kavuşur. Editörden Küçük Bir İpucu: Limondan maksimum C vitamini verimi almak istiyorsanız, limonu çay kaynar haldeyken değil, çayınızı bardağa doldurup içilebilir sıcaklığa (ılımaya yakın) geldiğinde sıkmalısınız. Yüksek ısı, C vitamininin yapısını bozabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nagehan Alçı Ak Partili ismi kızdırdı: Yahu Nagehan… Az sussan olmaz mı!
Gündem

Nagehan Alçı Ak Partili ismi kızdırdı: Yahu Nagehan… Az sussan olmaz mı!

Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın eski eşi Nagehan Alçı'..
Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?
Gündem

Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nın ardından "Konuşmanız veda konuşması mıydı" diye soruldu.

MİT'ten Suriye hamlesi
Gündem

MİT'ten Suriye hamlesi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

İsrailli analist çıldırdı! Türk MAVİ VATAN'ı durdurulmalı
Gündem

İsrailli analist çıldırdı! Türk MAVİ VATAN'ı durdurulmalı

Yunan ve İsral basınında Türkiye’nin ‘Mavi Vatan’ tasarısı adımına yönelik tepkiler sürüyor. Yunan newsbreak sitesi, yahudi analist Shay Gal..
Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?
Gündem

Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB yolsuzluk davası tutuklu sanığı Murat Kapki’nin mahkemedeki "Roma'yı ben yaktım diyebilirdim" şeklin..
Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!
Gündem

Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!

Ülkesini her fırsatta Batı’ya şikayet ederek haçlılardan medet ummayı alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu İngiliz The..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23