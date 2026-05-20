Ticaret Bakanlığı göz açtırmıyor! Bayram öncesi marketlerde hile denetimi

Bu kapsamda Ankara’da faaliyet gösteren bir zincir markette Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Ekipler, market içerisinde birçok farklı reyonda temel gıda ve bayram döneminde yoğun tüketilen şeker, çikolata ve tatlı ürünlerini kontrol etti. Denetimlerde ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumu da incelenirken, fiyat etiketlerinin mevzuata uygun olup olmadığı değerlendirildi. Ekipler tarafından seçilen çeşitli ürünler kasadan geçirilerek fiş kontrolü yapıldı ve tüketicinin ödediği tutarın raf etiketiyle uyumlu olup olmadığı denetlendi.