  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hollanda’dan flaş "Türkiye" kararı! Tüm dünyaya böyle duyurdular

O iddia gündeme bomba gibi düştü! Katar Emiri, o takımımızı satın almak için 7 katı para teklif etti! Herkes şaşkın

8 yıl sonra tahliye olmuştu! Sedat Şahin’den flaş hamle

Macron'un etekleri tutuştu! "Fransa parçalanabilir"

Şimdi herkes Kılıçdaroğlu’na bu soruyu soruyor! İmamoğlu’nun geçmişi kirli mi?

Açıklama geldi! Emeklilere 4 bin lira ilave 'zam'

CHP Halk TV’yle yaptığı sözleşmeyi feshetti! Halk TV 3 maymunu oynuyor

AB vize muafiyeti hazırlığı: Türkiye'den flaş vatandaşlık kararı!

Twitter'ın ismi değişiyor! Elon Musk, Mark Zuckerberg'in Threads hamlesi sonrası yine rahat durmadı! İşte yeni logosu...

Rus-Ukrayna savaşı o ilimize yaradı! Avrupalı ülkeler kapış kapış alıyorlar
Siyaset Kaza kurşunuyla kıyameti koparan muhalefet iyi dinlesin! Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözleri takdir topladı
Siyaset

Kaza kurşunuyla kıyameti koparan muhalefet iyi dinlesin! Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözleri takdir topladı

Yeniakit Publisher
2023-07-23 17:44:00 - 2023-07-23 17:52:49
Kaza kurşunuyla kıyameti koparan muhalefet iyi dinlesin! Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözleri takdir topladı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı'na düzenlenen kanlı saldırıyı örnek sözlerle değerlendirdi.

Bir inşaat bekçisinin hırsıza sıktığı kurşunu eline alıp, kıyamet kopartan Meral Akşener'i utandıracak açıklama HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan geldi.

Yapıcıoğlu, Seyhan Gençlik Kolları Başkanı Sacit Pişgin'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin açıklamasında kullandığı ifadelerle takdir topladı.

"Bu olay henüz çok taze, sebebi nedir, yapan kimdir, ne amaçla yapmıştır, arkasında hangi güçler vardır? Bilmiyoruz. O yüzden ben bu olayın üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Şu anda bir şey söylemek için erken. Emniyet ve adliye işini yapıyor. Umarım işini eksiksiz yapar. Bu olayın arkasında kimler varsa bütün yönleriyle bu olayın bir an önce açığa çıkmasını istiyoruz." diyen Yapıcıoğlu, Türk toplumuna birlik beraberlik mesajı vererek şöyle konuştu:

Hepimiz bu memlekette yaşıyoruz ve insanımızın iyiliğe ermesi, insanlığımızın yücelmesi için, gençlerimizin kötülüklerden korunması için, toplumumuzun daha huzurlu, daha müreffeh, daha medeni, daha yaşanılabilir bir toplum olması için el birliği ile çalışalım. Biz dostuz, biz milletimizin menfaatine ne iş varsa hepsini yapmaya devam edeceğiz ve herkesi de ıslah çalışmalarına, iyilik ve kardeşlik çalışmalarına destek vermeye davet ediyoruz. Gelin bu mücadeleyi elbirliğiyle büyütelim. Gelin kardeşliğimizi pekiştirelim, kötülüğü aramızdan kovalım, gelin kötü insanları hep birlikte telin edelim ve onları durdurmak için el birliği yapalım.

HÜDA PAR'dan Adana İl Başkanlığı'na yönelik kanlı saldırıya ilişkin açıklama!
HÜDA PAR'dan Adana İl Başkanlığı'na yönelik kanlı saldırıya ilişkin açıklama!

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HÜDA PAR'dan Adana İl Başkanlığı'na yönelik kanlı saldırıya ilişkin açıklama!

HÜDA PAR'a kanlı saldırıda flaş gelişme! Zanlı yakalandı
HÜDA PAR'a kanlı saldırıda flaş gelişme! Zanlı yakalandı

Gündem

HÜDA PAR'a kanlı saldırıda flaş gelişme! Zanlı yakalandı

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan kanlı saldırıya ilişkin ilk açıklama! Bişgin'in namazını kılarken öldürüldüğü öğrenildi
Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan kanlı saldırıya ilişkin ilk açıklama! Bişgin'in namazını kılarken öldürüldüğü öğrenildi

Gündem

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan kanlı saldırıya ilişkin ilk açıklama! Bişgin'in namazını kılarken öldürüldüğü öğrenildi

Temel Karamollaoğlu'ndan Zekeriya Yapıcıoğlu'na taziye telefonu
Temel Karamollaoğlu'ndan Zekeriya Yapıcıoğlu'na taziye telefonu

Siyaset

Temel Karamollaoğlu'ndan Zekeriya Yapıcıoğlu'na taziye telefonu

HÜDA PAR'a yapılan saldırı güvenlik kamerasında
HÜDA PAR'a yapılan saldırı güvenlik kamerasında

Siyaset

HÜDA PAR'a yapılan saldırı güvenlik kamerasında

AK Parti'den HÜDA PAR'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama: Hesabını verecekler!
AK Parti'den HÜDA PAR'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama: Hesabını verecekler!

Gündem

AK Parti'den HÜDA PAR'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama: Hesabını verecekler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23