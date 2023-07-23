Kaza kurşunuyla kıyameti koparan muhalefet iyi dinlesin! Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözleri takdir topladı

Bir inşaat bekçisinin hırsıza sıktığı kurşunu eline alıp, kıyamet kopartan Meral Akşener'i utandıracak açıklama HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan geldi.

Yapıcıoğlu, Seyhan Gençlik Kolları Başkanı Sacit Pişgin'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin açıklamasında kullandığı ifadelerle takdir topladı.

"Bu olay henüz çok taze, sebebi nedir, yapan kimdir, ne amaçla yapmıştır, arkasında hangi güçler vardır? Bilmiyoruz. O yüzden ben bu olayın üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Şu anda bir şey söylemek için erken. Emniyet ve adliye işini yapıyor. Umarım işini eksiksiz yapar. Bu olayın arkasında kimler varsa bütün yönleriyle bu olayın bir an önce açığa çıkmasını istiyoruz." diyen Yapıcıoğlu, Türk toplumuna birlik beraberlik mesajı vererek şöyle konuştu:

Hepimiz bu memlekette yaşıyoruz ve insanımızın iyiliğe ermesi, insanlığımızın yücelmesi için, gençlerimizin kötülüklerden korunması için, toplumumuzun daha huzurlu, daha müreffeh, daha medeni, daha yaşanılabilir bir toplum olması için el birliği ile çalışalım. Biz dostuz, biz milletimizin menfaatine ne iş varsa hepsini yapmaya devam edeceğiz ve herkesi de ıslah çalışmalarına, iyilik ve kardeşlik çalışmalarına destek vermeye davet ediyoruz. Gelin bu mücadeleyi elbirliğiyle büyütelim. Gelin kardeşliğimizi pekiştirelim, kötülüğü aramızdan kovalım, gelin kötü insanları hep birlikte telin edelim ve onları durdurmak için el birliği yapalım.