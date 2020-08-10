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Yaşam

Kaza geliyorum dedi! Araçların arasından karşıya geçmek isteyen yaya otomobil çarptı

İstanbul Pendik'te trafik ışıklarında duran araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan kadına yan şeritten hızla gelen otomobil çarptı. Talihsiz kadın çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:06:00 - 2020-08-10 14:10:57

İstanbul Pendik'te meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cumartesi Günü sabah saatlerinde Pendik Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan trafik ışıklarında duran araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kadın yere düşerken kazayı gören sürücüler kadının yardımına koştu. Kaza anı bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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