  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman! Resmi Gazete'de yayımlandı

Solcu gruplar sokakları karıştırmaya çalışıyor! Şişli'de tehlikeli provokasyon..

Türk boğazlarında bekliyordu! Ham petrol yüklü miktarda tankerlerin son durumu açıklandı!

Tarihi dev proje! 62.6 milyar Euro'luk: Polonya, tarihinin en büyük yatırımı, 2000 kilometre...

Alman devi sürpriz gelişmeyi paylaştı: Türkiye'yi İspanya'yı geride bıraktı

CHP'li Yıldırım'dan hadsiz sözler! Süleymancılar hariç birçok cemaati tehdit etti

İmamoğlu'ndan çok net cevap: Bu omuzlar bütün yükleri taşır

DSÖ'den ülkelere dikkat çeken 'şeker' çağrısı!

İşte atılan iftiranın temelindeki o neden! Hüsamettin Cindoruk korkularını açık etti
Medya Kaza geçiren Nurettin Sönmez'in sağlık durumu nasıl?
Medya

Kaza geçiren Nurettin Sönmez'in sağlık durumu nasıl?

Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez'in sağlık durumu merak ediliyor. Kaza geçiren Nurettin Sönmez'in kaza geçirmesi ardından sevenleri Nurettin Sönmez sağlık durumu ne? sorusunu araştırdı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-12-14 08:52:00 -
Kaza geçiren Nurettin Sönmez'in sağlık durumu nasıl?

Birçok dizide yer alan başarılı oyuncu Nurettin Sönmez geçtiğimiz gün talihsiz bir kaza geçirdi. Arama motorlarında ise Nurettin Sönmez kimdir? Nurettin Sönmez sağlık durumu ne? İşte merak edilenler...

Nurettin Sönmez'in sağlık durumu ne?

Geçirdiği kaza sonrası sağlık durumunu sevenleri ile paylaşan oyuncu şu sözleri söyledi:

 "Bir kez daha aynısı olmuştu. Ertesi gün sete gidecekken başıma bir kaza gelmişti. Yine öyle oldu. Kolum dirseğimle vurarak açmaya çalıştığım kilidi bozuk kapının camına girdi. Atlatılabilirse eğer, her kaza çok şey anlatır kişiye ve insanların kalplerini ortaya çıkartır gün gibi. Her şeyden önce işlev kaybı riski taşıdığım, çok zorlu ve beni ikinci kez böyle büyük bir operasyonda ameliyat eden doktoruma müteşekkirim"

Nurettin Sönmez kimdir?

Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği'nde başlamış daha sonra ise Diyalog İletişimcilik Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde de devam etmiştir.

İlk defa Mavi Kelebekler adlı diziyle ekranların karşısına çıkan Nurettin Sönmez, daha sonra Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'da ve Diriliş: Ertuğrul adlı dizide oynamıştır. Şu an Kuruluş Osman adlı dizide oynamaktadır.

Yer aldığı diziler

2019 Kuruluş Osman Bamsı Beyrek

2014 Diriliş: Ertuğrul Bamsı Beyrek

2013 Tatar Ramazan Ulvi

2013 Osmanlı'da Derin Devlet Gaddar Ali

2012 Bir Zamanlar Osmanlı Gaddar Ali

2011 Mavi Kelebekler Branka Brekoviç

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23