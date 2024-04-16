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Yaşam

Kaza böyle 'Geliyorum' dedi

Yeniakit Publisher
2024-04-16 14:13:00 - 2024-04-16 14:13:48

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin elektrikli bisikletle çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Göz göre göre gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat Antalya D400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynel Abidin Lenger’in kullandığı elektrikli bisiklet ile Ahmet Yıldırım’ın kullandığı 38 UL 942 plakalı otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle yola savrularak asfalta düşen elektrikli bisiklet sürücüsü Zeynel Abidin Lenger yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamera görüntüsüne ise kazanın göz göre göre gelişi yansıdı.

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