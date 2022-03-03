Kaz dağlarında villa sahibi olan Tarkan'a bak sen! Herkese yok bana var

Kaz Dağları ile ilgili yapılan ‘doğa katliamı’ provakasyonuna destek veren, ancak daha sonra Kaz Dağları’ndan villa satın aldığının ortaya çıkmasıyla ‘samimiyetsizliği’ gözler önüne serilen şarkıcı Tarkan, şimdi de ‘zeytin ağaçları’ provokasyonuna katıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarkan, "Ülkemizin doğası olmuş rant rüyası. Enerjiydi, madendi, barajdı, şuydu, buydu…Doğamız geri dönüşü olmaksızın yok ediliyor. Yıllardır gözlerini diktikleri zeytinliklerimizi feda etmek var şimdi sırada." ifadelerini kullandı.

Tarkan paylaşımına, "Bu vatanın doğası, toprağı sizin malınız değildir, bu milletindir, hepimizindir. Doğamızı savunmak, korumak da bu yüzden görevimizdir. #ZeytinimeDokunma" sözlerini de ekledi.

Kaz Dağları’nda ağaçlar kesilerek yapılan villayı satın alan sonrasında ise kendini en büyük doğa sever gibi lanse etmeye kalkışan Tarkan’ın samimiyetsizliği ‘pes’ dedirtti.