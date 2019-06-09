Kaz Dağları'nda korkutan çöplük yangını
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kaz Dağları'ndaki çöplük alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.09 Haziran 2019 Pazar 18:47
Balıkesir Edremit'te Kaz Dağları'nda kurulu kırsal Doyran Mahallesi'nde bulunan çöplükten dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi.
Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevli helikopterle havadan, 2 arazözle ve 2 itfaiye aracıyla da karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışıldı.
Bu arada, ilk belirlemelere göre çöplük yakınındaki 4 hektarlık alanda bulunan zeytin ağaçlarının yangından zarar gördüğü bildirildi.
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