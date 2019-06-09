Kaz Dağları'nda korkutan çöplük yangını Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kaz Dağları'ndaki çöplük alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Edremit'te Kaz Dağları'nda kurulu kırsal Doyran Mahallesi'nde bulunan çöplükten dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevli helikopterle havadan, 2 arazözle ve 2 itfaiye aracıyla da karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışıldı. Bu arada, ilk belirlemelere göre çöplük yakınındaki 4 hektarlık alanda bulunan zeytin ağaçlarının yangından zarar gördüğü bildirildi.

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