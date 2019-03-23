Kayyım sonrası hizmet patlaması

Ömer Faruk Şahin Ankara

HDP’li belediyeler tarafından terör örgütüne aktarılan paralar nedeniyle hiçbir belediye hizmetinin yapılmadığı bölgede son dönemde hizmet patlaması yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Gönül işi; terör nedeniyle görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmaları’ başlıklı raporda yer verilen bilgilere kayyım görevlendirmeleri sonrasında toplamda 7.5 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi.

Rekor düzeyde hizmet hayata geçirildi

Kayyım görevlendirmelerinin ardından bölgede yapılan hizmetlere dair bilgilerin paylaşıldığı raporda, kayyım görevlendirmeleri sonrasında bölgede toplam 7.5 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiği belirtildi. 9 bin 903 kilometre sıcak asfalt, 18 bin kilometre stabilize yol yapımı gerçekleştiren kayyımlar, 5 bin 735 kilometre içme suyu şebekesi, 23 adet atıksu arıtma tesisi, 19 içme suyu tesisi, 2 bin 530 taziye evi yapımı ve bakımı, 4 bin kilometre kanalizasyon şebekesi, 2 bin 644 aile çay bahçesi ve çocuk parkı, 128 kütüphane, 73 gençlik merkezi ve 172 kadın kültür merkezini hayata geçirirken, 2 milyon 865 bin adet fidan toprakla buluştu.

Rekor düzeydeki borçlar ödendi

‘Gönül işi; terör nedeniyle görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmaları’ başlıklı raporda yapılan hizmetlere dair detaylı bilgiler yer alırken, il il belediyelerden yapılan icraatların maliyeti ve ödenen borçlara ilişkin bilgi verildi. Bu bilgilere göre; Diyarbakır’da 1 milyar 207 milyon liralık yatırım yapılırken 38 milyon liralık borç ödendi. Mardin’de 1 milyar 194 milyon liralık yatırım gerçekleştiren kayyım, belediyenin 245 milyon 700 bin liralık borcunu ödedi. Van’da 712 milyon liralık hizmet hayata geçirilirken 1 milyar 60 milyonluk borç ödemesi ile bir rekora imza atıldı.

HDP’ye destek azaldı

İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan raporda, yapılan hizmetler ortaya konulurken, HDP’li belediyelerin terör örgütüne aktardığı kaynağın halka geri dönmesinin ardından bölgede terör destekçisi HDP’ye verilen desteği azalttığı ifade ediliyor.